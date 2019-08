Chucky Lozano, ¿el futbolista mexicano más caro de la historia?

Después de largos meses de negocioaciones, Hirving 'Chucky' Lozano podría convertirse en la venta más cara en la historia del PSV. Presumiblemente, el jugador firmará contrato con el Napoli en los próximos días para vincularse con el club italiano hasta 2024. Nápoles habría desembolsado 42 millones de euros para pagar la cláusula de rescisión y así poder sacarlo del conjunto holandés.

Además de romper el récord de venta de un jugador por parte del PSV, que desde 2015 ostentaba Memphis Depay cuando fichó con el Manchester United por 35 millones de euros, Lozano también será la transferencia más cara pagada por el Napoli, superando en 3 millones la de Gonzalo Higuaín. Y, el Chucky se convertirá en el jugador mexicano más caro de la historia, superando en 2 millones el fichaje de Raúl Jiménez con el Wolves.

El Chucky Lozano tendrá un sueldo de 4.5 millones de euros por temporada, Sportitalia reveló que el Chucky arribará este martes para estampar su firma y hacer oficial el fichaje. Además, pese a que el técnico del PSV, Mark van Bommel, había declarado que contaba con Lozano para el partido de vuelta ante el Haugesnud por la tercera ronda de clasificación de la Europa League, el jugador mexicano terminó viendo el encuentro desde el palco.

De esta manera el Chucky volverá a jugar la Champions League, ahora con el conjunto napolitano, que a su vez es serio aspirante al Scudetto esta temporada, la campaña pasada terminó en segundo lugar atrás de la Juventus y el fichaje del Chucky sería la cereza del pastel, para conformar un cuadro todavía más competitivo en una Liga dominada desde hace años por la La Vecchia Signora.

El Chucky Lozano se ganó el corazón de los aficionados del PSV gracias a sus excelentes actuaciones.

