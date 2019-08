Van 63 muertos, tras ataque suicida en una boda en Kabul

Hasta el momento, la cifra de muertos por el ataque explosivo que se registró en una boda en un barrio de la minoría chiita, al oeste de la capital Kabul, Afganistán, suma 63 y 182 heridos.

De acuerdo con el vocero del Ministerio del Interior, Narrat Rahimi, el ataque suicida se registró a las 22:40 horas locales (18:10 GMT del sabado) en el salón de bodas Shar Dubai.

El atacante detonó sus explosivos cuando se encontraba entre los invitados de una boda, aunque ningún individuo o grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque.

A través de Twitter, Sediq Seddiqi, portavoz del gobierno afgano, lamentó lo sucedido

Devastated by the news of a suicide attack inside a wedding hall in Kabul. A heinous crime against our people; how is it possible to train a human and ask him to go and blow himself inside a wedding?!! #Kabulbleeds Why this enmity against innocent Afghans!!! — Sediq Sediqqi (@SediqSediqqi) August 17, 2019