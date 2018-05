Sigue Soraya Córdova recorriendo colonias del norte

Soraya Córdova les explicó que eso no va a pasar, porque ella desde hace 43 años trabaja en las colonias populares de la ciudad y en varios municipios del interior del estado: “y los hechos me respaldan. Yo no vengo a hacer promesas futuras como otros candidatos, sino a decirles esto es lo que soy capaz de hacer y les pido que me ayuden a lograrlo para beneficio de todos”.

La candidata a diputada federal por el distrito 6 de Puebla terminó su recorrido agradeciendo el apoyo de los colonos y afirmó que regresará resolviendo las peticiones.