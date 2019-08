Amazon entrega el primer vehículo Beetle a domicilio

Amazon vendió una de las últimas ediciones del Beetle, manufacturado en la planta Volkswagen de Puebla.

Joaquín Jasso fue el comprador del vehículo, a quien le tomó sólo 3 minutos ordenarlo, aunque la entrega tomó más tiempo.

Desde hace 18 años, Joaquín comenzó a coleccionar autos de Volkswagen, cuando vio un auto de edición limitada rodando en la calle con asientos forrados de mezclilla y logró adquirirlo. Su meta era comprar un Beetle Final Edition color beige a través de Amazon, aunque en esa tonalidad esta agotado.

Ya tengo el blanco, el azul y el negro, faltaba el beige, explica Jasso con una sonrisa.

Pasaron unos días, estuve en contacto con mi vendedora de confianza y ella me habló y me dijo: ‘¿Sabes qué, Joaquín?, van a salir tal día en Amazon, yo tenía una tarjeta de crédito que me habían robado registrada en la plataforma y fue todo un show porque tuve que hablar al día siguiente para que me hicieran un cambio. Así que la gente del call center de Amazon me ayudó, me volvió a redireccionar el carro y así fue como lo compré.