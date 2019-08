Actriz de Game Of Thrones denuncia que le quitaron a su bebé

Josephine Gillan, la actriz que dio vida a “Marei” en la serie Game of Thrones, acusó a los Servicios Sociales de Israel de llevarse a su bebé de ocho meses, mientras ella se recuperaba de depresión posparto.

Explicó que su hija estaba a cargo de una de sus amigas cuando personal de dicha institución se la llevó con otra familia.

The disturbing moment that the #Israeli #socialservices kidnapped my baby!?? At 12:30pm at night on Sunday! My friend pleaded!?? But was threatened to jail if she did not hand over my baby! me & loving friend and her family! We are all heartbroken! ???? #IsraeliCrimes #unjust ?? pic.twitter.com/azr2GHSede — josephine gillan (@Officialmarei) August 7, 2019