Protestan miles de mujeres en Brasil contra Jair Bolsonaro

Aproximadamente 30 mil mujeres. entre campesinas, agricultoras, funcionarias, concejalas o pescadoras, protestaron contra las políticas del Gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

En el marco de su participación en la Marcha de las Margaritas, considerada el mayor movimiento de mujeres rurales de Latinoamérica y que desde el año 2000 se celebra cada cuatro años, en homenaje a la líder sindical Margarida Maria Alvez, asesinada en 1983 a manos de latifundistas, las féminas viajaron largas horas hasta Brasilia.

Protestaron contra la flexibilización de los agrotóxicos, la deforestación de la Amazonía, el racismo, la homofobia y la intolerancia religiosa, bloqueando parte de la Explanada de los Ministerios, donde se encuentran las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y algunas de las principales arterias de la capital de Brasil.

También la violencia contra las mujeres fue una de sus principales consignas, pues el año pasado, al menos 536 féminas brasileñas fueron víctimas de agresión física cada hora en el país, lo que supone 4.7 millones de afectadas, según el estudio 'Visible e Invisible', del Foro de Seguridad Pública.

"El presidente no tiene ni una pizca de respeto por las mujeres, no tiene ni una pizca de dignidad cuando dice que no podemos ocupar una espacio que realmente es nuestro", denunciaron las brasileñas, al añadir que "el gobierno actual no nos representa. Es un retroceso".