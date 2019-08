¡Otro tiroteo! Ahora en Filadelfia

Al menos seis policías resultaron heridos esta tarde, luego de que un desconocido abriera fuego en la localidad de Nicetown, al norte de Filadelfia (Pensilvania), Estados Unidos.

Los disparos se dirigieron a los uniformados, quienes se resguardaron detrás de automóviles estacionados en las calles cercanas, las cuales fueron bloqueadas por las autoridades.

Tras arremeter contra los policías, el sujeto armado se atrincheraró en un edificio con 6 rehenes, que luego de cinco horas de negoación, dejó libres.

Hasta el momento, el agresor sigue escondiéndose en el edificio.

BREAKING VIDEO: Officers with guns drawn in Philadelphia active shooter situation; multiple officers injured, shots continuing to be fired pic.twitter.com/FsgSZNu7Cd — News Breaking LIVE (@NewsBreaking) August 14, 2019