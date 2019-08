El "Joker" en portada de revista italiana

Debido al estreno mundial de la película “Joker”, de Todd Phillips, la cual será presentada en el Festival Internacional de Cine de Venecia, la publicación italiana la Reppublica le dedicó la portada de su suplemento Il Venerdi.

En ella, el actor que da vida al “Joker”, Joaquin Phoenix, reveló el origen de su personaje:

El villano no combatirá contra Batman en la cinta, sino contra una sociedad competitiva y violenta, y lo que busca es “explicar por qué la gente podría o debería comenzar una revolución.”

Phoenix también contó que desarrollo la risa característica del “Joker” a partir de videos que muestran a personas que sufren de risa patológica.

Per #Ferragosto #ilVenerdì esce esce di giovedì! In copertina Joaquin Phoenix racconta in esclusiva il suo Joker, in concorso a Venezia (senza Batman). E all'interno uno Speciale enigmistica con i giochi dell'estate. Domani in edicola con @repubblica https://t.co/43N5fGzFZm — Il Venerdì di Repubblica (@ilvenerdi) August 14, 2019