Encuentran cráneo y brazo en Tlalancaleca

Personal de la Fiscalía General lleva a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer el hallazgo reportado la mañana de este miércoles en terrenos de cultivo de San Matías Tlalancaleca.

Los hechos se registraron a temprana hora, cuando un grupo de campesinos reportó a las autoridades locales, que a un costado del camino a Juárez Coronaco, habían encontrado un cráneo y una extremidad.

Una vez que arribaron las autoridades al lugar, confirmaron que se trataba de un cráneo con restos de cabello, al parecer de una mujer, así como un brazo. Además, durante la revisión de la zona, también se encontraron algunas prendas de vestir para dama.

No obstante, no se hallaron más extremidades y se está investigando al respecto. Hasta el momento, la Fiscalía General no ha precisado si la carpeta de investigación se inició por el delito de feminicidio.