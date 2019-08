Piden drenaje en Santo Tomás Chautla

La colonia Santo Tomás Chautla, ubicada al sur de la ciudad de Puebla, carece de drenaje, lo que afecta la vida de más de 100 habitantes, reportó Marina Flores, habitante de la zona.

En este contexto, dio a conocer que la parte que más necesita de drenaje es la calle 3 de Mayo, razón por la que en varias ocasiones se han manifestado en las diferentes áreas de gobierno para que el drenaje entre en la colonia popular.

“A las dependencias correspondientes como Aguas de Puebla, Soapap y los distintos niveles de gobierno se les pide atender y dar solución a tan importantes necesidades. Y todavía no han resuelto, no atienden las necesidades más urgentes para el pueblo”, dijo.

A su vez, comentó que, a pesar de las manifestaciones, no han tenido respuestas por parte de las autoridades: “yo creo que no es justo que no se nos haga caso a estas alturas, se supone que el actual gobierno del estado y de la República iban a trabajar para los pobres primero”.

Asimismo, realizó una invitación para que la gente se organice con el Movimiento Antorchista y puedan sacar sus colonias de la marginación. “Nosotros debemos entender y conocer que la única organización que ha apoyado a la colonia es el Movimiento Antorchista; por eso invitó a las demás colonias a que se unan y trabajemos para mejorar su vida”.