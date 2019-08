QUÉPASA: Hoy cumpliría 93 años Fidel Castro

Nacido un 13 de agosto de 1926 en Cuba y graduado como abogado, Fidel Alejandro Castro Ruz participó de lleno en la política radical; primero, exponiendo las acciones inconstitucionales del dictador Fulgencio Batista, y posteriormente, a través de estrategias militares.

Lideró un ataque al Cuartel Moncada, donde fue capturado y sentenciado a 15 años de prisión, pese a ello, Castro defendió su actuar y condenó el asesinato de varios rebeldes:

“Sé que la cárcel será dura(…)pero no la temo, como no temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida a setenta hermanos míos. Condenadme, no importa. La historia me absolverá”.