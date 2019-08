La BUAP recibe a mil 618 jóvenes en licenciaturas y preparatorias

Como un esfuerzo sin precedente para brindar más oportunidades de estudio, mil 618 jóvenes se incorporan a la comunidad universitaria de la BUAP en el nivel medio superior y superior. Se trata de aspirantes que no aparecieron entre los aceptados en la publicación de resultados del pasado 6 de julio, pero son los siguientes en la lista conforme al puntaje.

Este addendum o anexo a la convocatoria de inscripción 2019 es resultado de la estrategia para aprovechar los cupos libres dejados por jóvenes que aprobaron el examen, pero no concluyeron su inscripción. Con ello, la BUAP reafirma su posición como institución comprometida con el derecho a la educación pública de calidad.

Julio César Cuenca Adame es uno de los mil 618 jóvenes que hoy tienen esta oportunidad: “Cuando vi los primeros resultados me sentí muy mal porque me faltó un punto para pasar, así que me deprimí, mi mamá se puso triste. Después una amiga que estudia en la BUAP me mandó la lista y me enteré de que sí podía entrar; al principio no lo creía, me sorprendió mucho, pero me puso muy feliz. Elegí Ingeniería Mecatrónica porque, aparte de que el campo laboral es muy extenso, es una combinación de varias ingenierías. Que se dé esta oportunidad por parte de la Universidad está muy bien; yo les digo a los que quieren entrar que se esfuercen mucho”.

A su vez, Nitzia Fernanda Cruz Vázquez, quien estudiará Comercio Internacional, expresa: “Cuando supe que no entré me sentí un poco desanimada, porque pensé que no había dado lo mejor de mí. Cuando me avisan de la convocatoria y vi mi número de matrícula me emocioné tanto que mis manos estaban hormigueando, casi me desmayaba. Creo que está bien que se haya dado la oportunidad de más lugares, como alumnos los tenemos que aprovechar. La verdad me siento muy emocionada, muy feliz, quiero irme de intercambio y voy a esforzarme para eso; siempre he querido ser comunidad BUAP y voy a aprovechar esta oportunidad al máximo”.

En este addendum se incluyen lugares disponibles en el nivel medio superior -en el Bachillerato Internacional 5 de Mayo y las preparatorias Alfonso Calderón Moreno, Benito Juárez García, 2 de Octubre, Enrique Cabrera Barroso Urbana, Emiliano Zapata, Regional Enrique Cabrera Barroso, Regional Simón Bolívar y sedes regionales.

Los lugares disponibles para licenciatura abarcan las modalidades escolarizada, a distancia y semiescolarizada, en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, Ingenierías y Ciencias Exactas, Ciencias Económico Administrativas y Ciencias Naturales y de la Salud, en las facultades de Artes, Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias de la Comunicación, Cultura Física, Filosofía y Letras, Psicología, Arquitectura, Ciencias de la Electrónica, Ingeniería, Ingeniería Química, Administración, Contaduría Pública, Economía, Ciencias Biológicas, Medicina, Enfermería, Estomatología y Ciencias Químicas.

Asimismo, los complejos regionales de las zonas Centro, Nororiental y Norte, donde la mayor oferta recae en el área de Ciencias Naturales y de la Salud, sin dejar de lado a las demás áreas, como las carreras de Derecho, Comunicación y Arquitectura.

Las disciplinas con mayor oferta son las ingenierías Industrial, 46 lugares, Civil, 36, en Computación, 54, y en Mecatrónica, 46; Administración de Empresas, 46; Medicina Veterinaria y Zootecnia, 60; Criminología, 44; Arquitectura, 63; y Contaduría Pública, 55, por mencionar algunas.

Los jóvenes acudieron a la Arena BUAP, en Ciudad Universitaria, para entregar sus documentos y pagar su póliza de inscripción, en un horario de atención de 9:00 a 14:00 horas, conforme al calendario establecido en la convocatoria. Una vez entregados sus documentos, se les imprimió su horario de clases para incorporarse este 14 de agosto a clases, para aquellos que ingresan en este periodo.

Ana Belén Colorado Salazar esta mañana se inscribió en la Licenciatura en Física Aplicada. “Tengo mucha emoción; primero me sentí muy triste, pero ahora sentí bonito cuando salió mi matrícula. Quiero estudiar Física porque siempre me gustaron las matemáticas y más adelante quisiera trabajar en un centro meteorológico; escogí la BUAP porque es muy buena universidad, hay becas e intercambios; me siento feliz; quiero echarle todas las ganas, salir bien y aprovechar esta oportunidad que me dieron por segunda vez”, manifiesta.

Yered Cigarrero Martínez, también con emoción refiere: “Cuando me enteré de los resultados y que no había quedado todos mis planes se vinieron abajo: hoy fue una satisfacción muy grande, porque la BUAP es una institución muy importante. Me siento feliz de haberme quedado. Estos nuevos lugares que otorga la Universidad son una excelente noticia para todos aquellos, como yo, que no entraron desde el principio, tenemos una segunda oportunidad, y se debe aprovechar al máximo. Ahora me visualizo estudiando en la BUAP y echándole muchas ganas”.