Huachicol está detrás de Morena: Enrique Doger

Enrique Doger dejó en claro que es momento de acabar con los malos gobiernos que han solapado y dejado crecer al crimen organizado que provoca la descomposición del tejido social y mantiene intimidados a los poblanos.

“Aquí estamos viviendo el fracaso de una administración de gobierno, porque no le da garantías a nadie; pero saben cómo se quita, como se elimina, ejerciendo la democracia con el voto, por eso estamos proponiendo un cambio seguro, donde no haya más municipios olvidados y Xoxtla tenga desarrollo sin robo de combustible que afecte a todos”, recalcó el ex rector de la máxima casa de estudios.