Egresa en Huitzilan otra generación de policías capacitados

Huitzilan de Serdán, Puebla.- “Huitzilan avanza, va a la vanguardia con las necesidades que la realidad exige en el área de seguridad”, así lo destacó Luis Enrique González Soto, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento Antorchista, durante la ceremonia de graduación de los elementos que integraron el segundo curso de capacitación para policía municipal preventivo.

En su intervención, González Soto explicó que los elementos de seguridad pública “deben cumplir sus labores policiales, ayudando a la gente, sirviendo a los demás y conservando la paz, la tranquilidad y el orden en su municipio. Esa es la tarea del policía. El policía tiene como función darle tranquilidad, darle armonía, darle paz a las comunidades, a las presidencias municipales, a los pueblos. Hagan su trabajo y háganlo bien, pongan el nombre de Huitzilan en alto; de la garantía de la seguridad, de que en Huitzilan hay paz y tranquilidad”.

Dijo que la preocupación por tener una policía preparada es el distintivo de los ayuntamientos antorchistas, pues se preocupan por garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, teniendo la seguridad de que el elemento podrá actuar de manera correcta en andar.

El líder antorchista señaló que la administración huitzilteca, que encabeza el presidente municipal Delfino Bonilla Ángel, está preparando a los huitziltecos con el propósito de mantener la paz que desde hace 35 años se logró para el municipio y para que el beneficio sea para el mismo pueblo; además de que se generan fuentes de trabajo.

Acompañado del alcalde huitzilteco, del director de Seguridad Pública Ruperto Hernández Tirado y del dirigente del Movimiento Antorchista en Huitzilan Sady García Córdova, felicitó a los policías porque “se están preocupando por los hijos de Huitzilan de Serdán, que estén aquí preparándose y que tengan aquí la oportunidad de desarrollar las habilidades que aquí están aprendiendo. Esto es algo que yo no he visto en muchos lados; no se da que la presidencia municipal se preocupe por preparar a los policías que van a servir”.

Hizo el llamado a servir con convicción, con el compromiso serio y anteponiendo los intereses del pueblo trabajador, siempre; pues eso será la garantía de respeto y de seguridad para los pobladores.