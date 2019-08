¡Brad Pitt está en México!

El actor Brad Pitt arribó a México, lugar que visita para promocionar su más reciente película “Once upon a time... in Hollywood”.

Sonriente y dispuesto, Brad Pitt firmó cientos de pósters y posó para las selfies a su llegada a la alfombra de la película dirigida por Quentin Tarantino.

Aunque se había anunciado que Brad Pitt estaría acompañado por Tarantino, finalmente el cineasta tuvo que cancelar su asistencia.

"Once upon a time... in Hollywood” cuenta la historia de una actor de los años 60 que se ve involucrado en la secta de CharlesManson señalada como responsable del asesinato de Sharon Tate, quien será interpretada por Margot Robbie.

El nuevo filme de Quentin Tarantino se estrenará el próximo 23 de agosto y es quizá, la penúltima película del director, quien en diversas ocasiones ha declarado que sólo creará 10 cintas y esta es la novena.