Stephen King, más fan que nunca de La Casa de Papel

La serie española de Netflix, La Casa de Papel, se está volviendo una de las más populares, además de haber ganado el Premio Fénix a mejor serie, el director, Álex Pina, ha conseguido que la expectación generada después de las primera dos temporadas se haya mantenido a flote.

Incluso, el famoso escritor Stephen King, aprobó la tercera entrega de la serie televisiva, al asegurar que “supera a la primera. Es emocionante y divertida”.

MONEY HEIST, aka CASA DE PAPEL: The current season tops the first one. It's exciting and hilarious. August 11, 2019

Ya antes, Stephen King se había declarado fan de La Casa de Papel y la había recomendado ampliamente.

MONEY HEIST, on Netflix: If you like heist capers, you're going to love this. It's a firecracker. In Spanish, with English subtitles, or dubbed. — Stephen King (@StephenKing) November 23, 2018

Además, reveló quién era su personaje favorito:

LA CASE DE PAPEL (aka MONEY HEIST): Berlin has the best lines. Nairobi has the best hair.

IMHO, of course. — Stephen King (@StephenKing) December 7, 2018

Y sí, habrá una cuarta temporada y probablemente no sea la última, aunque no se conocen detalles de la historia, actualmente se encuentran en el rodaje de los próximos ocho capítulos.