The Washington Post publica los nombres de fallecidos en tiroteos masivos en EE.UU.

El periódicoThe Washington Post publicó los nombres de las mil 196 personas muertas desde el primer tiroteo masivo en Estados Unidos, en 1966.

A través de sus redes sociales el medio compartió la imagen acompañada de este texto:

Como una forma de homenaje, en la sección titulada “Vidas perdidas” (Live Lost en inglés), enlista los nombres de las personas asesinadas durante 54 años, con descripciones de los tiroteos y fotos.

The Washington Post incluyó a las 423 personas asesinados entre la masacre de Sandy Hook, donde 20 niños y 6 adultos fueron asesinados en 2012, el último ataque en Dayton, Ohio; así como el tiroteo en El Paso, Texas, donde 22 personas murieron, entre ellas, 8 mexicanos.

Eleven hundred ninety-six.



That’s the number of names on this page. People who were doing ordinary things until they were shot to death by killers bent on mass fatalities.



In today’s Washington Post, a special 12-page print section lists every mass shooting victim since 1966. pic.twitter.com/kgXDJq8bMY — The Washington Post (@washingtonpost) August 11, 2019