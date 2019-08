Trump promueve teorías de conspiración sobre la muerte de Epstein

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, promovió una teoría de conspiración que vincula a la familia del ex mandatario, Bill Clinton, con la muerte de traficante sexual, Jeffrey Epstein.

A través de su cuenta de Twitter, Trump compartió un video del comediante Terrence Williams, quien afirmó -sin evidencia- que Bill Clinton y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, fueron responsables de la muerte de Epstein.

El video compartido por Trump recibió más de 3 millones de visitas en el microblogging, donde además, se afirmó falsamente que Epstein murió mientras estaba bajo vigilancia suicida, a pesar de que éste había sido retirado de la misma antes de su muerte.

La Oficina Federal de Prisiones y el fiscal general, Bill Barr, dijeron que Epstein murió en un “aparente suicidio” mientras estaba bajo custodia federal.

Died of SUICIDE on 24/7 SUICIDE WATCH ? Yeah right! How does that happen#JefferyEpstein had information on Bill Clinton & now he’s dead



I see #TrumpBodyCount trending but we know who did this!



RT if you’re not Surprised#EpsteinSuicide #ClintonBodyCount #ClintonCrimeFamily pic.twitter.com/Y9tGAWaAxX — Terrence K. Williams (@w_terrence) August 10, 2019