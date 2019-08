Antorcha formará partido político

El dirigente nacional del Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova Morán, anunció que ante la falta de soluciones del gobierno de Morena a los principales problemas nacionales, como la pobreza, la delincuencia y otros, este movimiento se constituirá en partido político para competir por el poder político del país. Adelantan que los ejes que impulsarían tienen como principal preocupación el crecimiento económico, una política fiscal progresiva, la generación de empleos y un aumento del gasto público para acabar con las carencias en educación, vivienda y servicios.

“Necesitamos que haya un cambio a nivel nacional. Y Antorcha está planteando que, si ningún otro partido toma en serio los problemas nacionales y se decide a poner un remedio efectivo, no le va a quedar otro remedio que luchar por el poder político del país, por la vía democrática. Queremos un México que salga de las promesas, de los discursos”, sostuvo Córdova Morán.

Afirmó también que en caso de continuar la descalificación hacia la organización por parte del gobierno federal, en 2021 realizarán una campaña nacional para que no voten por Morena, ni se refrende la continuidad del presidente, Andrés Manuel López Obrador, llamando a votar por aquellos gobernantes que se comprometan a respetar este derecho constitucional. “Que sepa el gobierno que está cometiendo un error al querer suprimir a la organización, no somos guarderías o estancias infantiles. Al pueblo organizado no se le puede tratar como una basura. Y si lo intentan hacer, la protesta va a subir de tono, tal como las circunstancias lo exijan” expuso el líder antorchista en su discurso.

En medio de una espectacular concentración de miles de personas, el Movimiento Antorchista inició así la conmemoración de su 45 aniversario convocando a más de 100 mil de sus integrantes del regional Norte, en el emblemático estadio Alfonso Lastras, de la capital potosina, en donde se contó con la presencia del gobernador, Juan Manuel Carreras.

Indicó que convertirse en una alternativa de gobierno es necesario, pues a lo largo de los 45 años de trayectoria han observado que el modelo económico neoliberal ha generado una profunda desigualdad, al producir mucha riqueza con crecimiento económico, pero ha sido absolutamente incapaz de repartir esa riqueza, como lo demuestra la existencia de millones de personas pobres. En ese sentido, dijo, de convertirse en gobierno, empezarán por alentar el crecimiento económico e impulsar una política fiscal progresiva, mediante un acuerdo con la iniciativa privada, sin imposiciones, para que jueguen su papel de creadores de empleo y fomento a la inversión, pues no se puede repartir riqueza sin generarla primero.

“El pueblo nunca debe desarmarse ante sus gobernantes, nunca debe atomizarse. Al contrario, siempre debe estar vigilante, aunque el gobernante haya salido de sus filas; debe estar organizado para exigirle al mandatario. Por eso, un verdadero gobernante del pueblo no debe reprimir a las organizaciones populares” ya que este es un derecho garantizado constitucionalmente.

Tampoco aceptarán que se les suprima como organización, “esta gran concentración, le dirá a todo mundo que somos mexicanos de paz. Antorcha no es golpista, es una organización constructiva. No propone nada que no se pueda hacer por la ley y por la paz, pero la paz no depende de una sola de las partes, para que haya paz, no basta que nosotros seamos pacíficos”.

Afirmó que el gobierno está cometiendo un error al querer suprimir a la organización, ya que a toda minoría no respetada, se le condena a la ilegalidad, lo que pone al país en un clima de inestabilidad política.

Córdova Morán llamó a sus agremiados a usar su fuerza electoral en 2021, en donde no descartan una campaña nacional para llamar a no votar por Morena, si continúan las agresiones desde el gobierno federal. Además, competirán por más espacios de representación política y señalan que, en el referendo que busca el mandatario federal para ese año, también votarían para que no continúe al frente del poder ejecutivo.

Negó que él como dirigente o algún otro representante antorchista se haya enriquecido ilícitamente a lo largo de estos años de trabajo político, ante las acusaciones periodísticas anónimas que han dado cuenta de supuestas investigaciones de Hacienda. Aseveró que, de ser necesario, instrumentarán una defensa legal y popular del patrimonio que han construido para financiar su lucha política.

Por su parte, en el mensaje alusivo al 45 aniversario, el líder estatal y regional, Lenin Campos Córdova, agradeció la presencia del mandatario estatal y denunció los efectos negativos del gobierno federal en la realización de obras muy importantes para abatir la pobreza. “El pueblo no se conforma solo con tarjetitas milagrosas y limosneras, quiere aquí y ahora una mejor calidad de vida para todos, una calidad de vida palpable en la realidad misma, para todos una calidad de vida verdadera y en todos los órdenes, y no la ridícula demagogia populista del gobierno federal”. Por su parte, el gobernador saludó a los liderazgos nacionales y locales de este movimiento, se comprometió a trabajar en el marco del estado de derecho por acciones conjuntas contra la pobreza.

Provenientes de diversos municipios potosinos y delegaciones de los estados de Zacatecas, Tamajulipas, Coahuila Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes y Durango, tras varias horas de viaje, los contingentes del regional Norte abarrotaron el estadio en el primero de varios eventos que realizará el antorchismo en ciudades como Morelia, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez y Puebla.

Las celebraciones por 45 años de presencia en la escena política de este movimiento surgido en la década de los 70´en Tecomatlán, Puebla, concluirán con una concentración popular en el Zócalo de la Ciudad de México. El Movimiento Antorchista Nacional ha luchado desde hace 45 años, y cuenta con miles de experiencias exitosas que han dado como resultado el mejoramiento del nivel de vida de campesinos, obreros, transportistas, artistas, profesionistas, estudiantes, entre otros, a lo largo de toda la República Mexicana.