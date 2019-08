¿Regresa Malcolm in the Middle?

Luego de 13 años de haber finalizado “Malcolm in the Middle”, el actor que dio vida al protagonista, Frankie Muniz, confirmó el regreso de la serie a nuestras pantallas.

Entrevistado por el canal francés Malcolm France, el actor confirmó que la serie volverá pero en formato de película.

“Sería una largometraje. Entonces, no necesariamente una nueva temporada o episodios, quieren hacer una película, sé que hay un guión en preparación. No estoy seguro de qué puedo decir o no, pero... sería una película".

Además, Frankie Muniz confesó que le gustaría que haya nuevos episodios del programa televisivo, a fin de que el público sepa en qué va la vida de cada personaje.

“Me gustaría repetir una temporada de 10 ó 12 episodios porque permite desarrollar suficientes historias para saber en qué se han convertido todos”

Cuestionado sobre el reparto original de Malcolm in the Middle, el actor comentó que todos los integrantes del elenco quieren volver a tomar sus respectivos papeles, a excepción de una persona, aunque no reveló de quién se trata.

“Tal vez cuando esto sea más concreto, esta persona cambiará de opinión. Espero que sí, porque cada personaje jugó su parte en el éxito de la serie. Sería genial reunir a todos”.

Hasta el momento no existe información oficial sobre el regreso de la serie, pero ahora en la pantalla grande, por lo que los fanáticos la familia Wilkerson tendrán que esperar la confirmación y sobre todo, el estreno de la película.