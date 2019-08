Kristen Stewart admite una actitud inapropiada al inicio de su carrera

El próximo otoño, se estrenará la nueva versión cinematográfica de Ángeles de Charlie (2019) donde la actriz estadounidense Kristen Stewart personificará a una de las protagonistas. Por ello, ofreció una entrevista con el medio Vanity Fair donde aceptó algunos de sus errores del pasado.

Stewart saltó a la fama mundial al interpretar a Bella Swan en la franquicia fílmica de Twilight (2008-2012), sin embargo, la intérprete californiana lleva en la industria artística más de dos décadas. Aunque es una actriz con vasta experiencia, se ha resaltado por su trato negativo hacia los medios y los fanáticos.

De esta manera, Kristen Stewart aceptó que a principios de su carrera no tomó las mejores decisiones debido a la gran presión que le generaba su fama global, sobre todo, durante su etapa en Twilight, un estigma con el que aún vive en la actualidad.

“Creo que he superado eso, pero solía estar realmente frustrada porque como no me propuse voluntariamente para ser el centro de atención, parecía que era una imbécil. No soy rebelde o contraria de ninguna manera. Solo quiero gustarle a la gente”, mencionó Stewart en entrevista.