AMLO resalta el papel de la oposición en su mandato

A finales de esta semana, Andrés Manuel López Obrador visitó el al Hospital Rural de Solidaridad localizado en Vicente Guerrero, Durango con motivo de la implementación del sistema IMSS Bienestar en aquel estado.

Allí, el mandatario mexicano aseguró el apoyo que brindará su gestión hacia el Sector Salud en el diseño del Paquete Económico 2020. Según López Obrador, esta proeza no se habría logrado sin el papel de su oposición, de la cual pidió a los presentes que dedicaran un aplauso debido al papel que han jugado en su mandato.

El titular del Ejecutivo resaltó que sus adversarios han respetado su gobierno y lo han dejado trabajar, lo que se ha manifestado en resultados. En este sentido, el presidente aseguró que su oposición es importante para el ambiente democrático en el país, además de reiterar que no buscará la reelección terminado su proceso.

“Le tengo que reconocer a nuestros adversarios que se han portado muy bien. No nos están viendo como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer. Un aplauso a los opositores, a los adversarios. Yo, aunque las circunstancias se presenten favorables, no voy a reelegirme. Soy partidario del Sufragio Efectivo, No Reelección”, dijo López Obrador en entrevista.