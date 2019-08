Estalla polémica por foto de Trump y Melania con niño huérfano

En las redes sociales se ha viralizado una fotografía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la Primera Dama, Melania Trump, sonriendo mientras sostienen a un bebé huérfano tras el tiroteo ocurrido en la ciudad de El Paso, Texas.

En la visita realizada a la ciudad fronteriza, medios de comunicación e internautas han atacado a la familia presidencial por la actitud al posar con este pequeño, cuya vida cambió para siempre al quedarse sin sus padres.

Las fotos fueron publicadas en la cuenta oficial de Melania Trump y desde entonces han generado muchas críticas.

En este sentido, la balacera del pasado fin de semana en El Paso, Texas, se está indagando en sus motivos y razones a raíz del detenido Patrick Crusius, presunto autor material del tiroteo.

El presunto culpable que cobró la vida de 22 personas, en el que se encuentran ocho mexicanos, confesó a la policía que el ataque iba dirigido a los connacionales.

Según información del diario The Washington Post, el atacante confesó que atacaba directamente a mexicanos que se encontraban en el centro comercial, un lugar que acostumbrar ir este grupo de población.

I met many incredible people in Dayton, Ohio & El Paso, Texas yesterday. Their communities are strong and unbreakable. @potus and I stand with you! pic.twitter.com/SHzV6zcVKR — Melania Trump (@FLOTUS) August 8, 2019