Luca Guadagnino dirigiría nueva adaptación de 'El Señor de las Moscas'

El cineasta italiano Luca Guadagnino sería el encargado de dirigir una nueva adaptación cinematográfica de la obra literaria de William Golding, El Señor de las Moscas (1954), la cual ha tenido tres versiones para la pantalla grande hasta el momento.

La presunta cinta sería producida por Warner Bros. compañía que recuperó los derechos cinematográficos de la novela de Golding hace un par de años. También en la producción, Marco Morabito, colaborador frecuente de Guadagnino, figuraría como uno de los cabecillas.

Así lo informó el sitio especializado Variety donde aseguraron que la producción de El Señor de las Moscas comenzaría justo después de que Luca Guadagnino finalice con su compromiso con HBO para la miniserie We Are Who We Are.

El Señor de las Moscas es considerada como una de las 100 mejores novelas de la historia según diversos tops globales como el de la editorial Morden Library, las cadenas de comunicación BBC y la revista Time. Por ello, ha tenido diversas adaptaciones al cine, siendo la de 1963 de Peter Brook la mejor valorada de ellas.

La trama de esta historia gira en torno de un grupo de niños que naufraga en una isla inhabitada por humanos tras un accidente aéreo. Sin la compañía de una figura adulta, los infantes comienzan a demostrar una serie de actitudes irracionales debido a la ausencia de conceptos como autoridad o sociedad.

Cabe recordar que el ganador del Premio Pulitzer William Golding es considerado como uno de los autores más influyentes del siglo XX. Por su parte, Luca Guadagnino se ha hecho un espacio en la esfera cinematográfica internacional gracias a la condecorada Call Me by Your Name (2017).