Shannon Lee arremete contra 'Once Upon a Time in Hollywood'

A escasas semanas de distancia para que Once Upon a Time in Hollywood (2019) arribe a territorio latinoamericano, las valoraciones por parte de los críticos y espectadores del resto del mundo no han podido esperar a su debut en complejos cinematográficos nacionales.

De esta manera, la novena cinta de Quentin Tarantino ha conquistado a la crítica especializada y público en general por igual, sin embargo, ha alarmado principalmente a los familiares de los personajes retratados en su sátira histórica del Hollywood de los años 60.

La última en pronunciarse al respecto ha sido Shannon Lee, hija del mítico Bruce Lee, quien ha sido representado en Once Upon a Time in Hollywood como una hipérbole de la realidad, exagerando así de una manera caricaturesca su forma de ser. Una representación que no tiene nada contenta a la también actriz debido a que lo considera sumamente racista.

“Fue muy incómodo estar sentada en el cine viendo cómo la gente se reía de mi padre. Lo ponen como un arrogante con el ego inflado y no como alguien que tuvo que luchar el triple que cualquier otro para conseguir lo que a los demás se les daba como si fuera natural”, mencionó Shannon Lee en entrevista con The Wrap.

Adicionalmente, Shannon Lee sentenció que la visión de Tarantino es racista y aunque su cinta sea un retrato de la época donde solo había presencia blanca en la industria, asevera que la representación de Bruce Lee es un vilipendio a su memoria.

Once Upon a Time in Hollywood llegará a cines comerciales nacionales el próximo 23 de agosto, con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie en los papeles principales, otros como Mike Moh interpretando a Bruce Lee Damian Lewis como Steve McQueen interpretan a otros personajes históricos.