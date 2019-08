'American Crime Story 3' trataría el escándalo sexual de Bill Clinton

En las últimas semanas, el exitoso productor de televisión Ryan Murphy ha dado diversos detalles sobre la más reciente temporada de American Horror Story, la cual se subtitula 1984 (2019) y que, girará en torno del subgénero cinematográfico de terror conocido como slasher.

Sin embargo, esta ficción de horror no es la única que actualmente produce Murphy, ya que también existe el spin off enfocado en las grandes historias del crimen de la nación norteamericana, American Crime Story (2016-2018).

Tras dos exitosas entregas, la serie de antología prepara su tercera temporada y a mediados de esta semana, confirmó cuál será su título y su temática principal. Impeachment: American Crime Story (2020) se enfocará en el escándalo que protagonizó el expresidente estadounidense Bill Clinton y la extrabajadora de la Casa Blanca, Monica Lewinsky.

Tal como informó The Hollywood Reporter hace unas semanas, Impeachment: American Crime Story estará basado en la obra literaria de Jeffrey Toobin sobre el caso, el best-seller A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President (1999).

Uno de los detalles que más llamaron la atención fue el subtítulo de la tercera temporada de la serie televisiva creada por Ryan Murphy, Impeachment, este concepto se traduciría al español como destitución, impugnación o descrédito.

El reparto principal de Impeachment: American Crime Story estará conformado por la colaboradora más frecuente en las ficciones de Ryan Murphy, Sarah Paulson, quien interpretaría a Linda Tripp, la servidora pública estadounidense que grabó las conversaciones telefónicas entre los involucrados del escándalo.

Por otra parte, Beanie Feldstein conocida por participar en Lady Bird (2017) personificará a Monica Lewinsky. Además, Annaleigh Ashford quien protagonizó la temporada anterior, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (2018), se meterá en la piel de Paula Jones, otra funcionaria pública que acusó a Bill Clinton de acoso sexual.

Impeachment: American Crime Story tiene un estreno previsto para el 27 de septiembre de 2020.