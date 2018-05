Meade Kuribreña reconoce a Margarita Zavala

Por su parte, Francisco Guerrero, vocero de la campaña de Meade, refirió que el retiro de Zavala es algo sin precedente porque era la única mujer que aparecería en la boleta electorales, las cuales ya fueron impresas.

“Nosotros no tenemos una postura oficial… no puedo fijar una postura en nombre del candidato Meade porque no es un asunto definido, pero reconocemos la valía y la capacidad profesional porque lo hemos hecho antes y somos congruentes con esa postura”, destacó.