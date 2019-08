Es probable que los 'Dark Avengers' sean presentados en 'Black Widow'

Si bien Spider-Man: Far from Home (2019) representó para Marvel Studios el cierre de once años de historia y la Saga del Infinito, la próxima cinta en solitario de Black Widow (2020) será de vital importancia para la Fase 4 presentada recientemente en la San Diego Comic-Con.

Por ello, existe una teoría que se ha hecho popular en las redes que asegura que los Dark Avengers serán brevemente introducidos en la película protagonizada por Scarlett Johansson, quien interpretará nuevamente a Natasha Romanoff, y dirigida por Cate Shortland.

Esta aseveración no sería secundada por cientos de fanáticos sino tuviera argumentaciones sólidas para afirmarla. En este sentido, habría dos personajes que debutarían en Black Widow que posteriormente se añadirían a la formación de los Vengadores Oscuros.

El primer argumento sostiene que David Harbour forma parte del elenco principal de Black Widow, el actor conocido por participar en Stranger Things (2016-2019) y la reciente Hellboy (2019) personificará a Alexei Shostakov mejor conocido por su alias Red Guardian.

Por otra parte, Florence Pugh interpretará a Yelena Belova quien tanto en la entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) como en su contraparte impresa también responde a la identidad de Black Widow.

Cabe recordar que los Dark Avengers son una versión alternativa de los emblemáticos superhéroes de la casa de las ideas. De esta manera, Red Guardian fungiría como la contraparte oscura del Capitán América y Yelena Belova de Natasha Romanoff.

El resto de los integrantes de Dark Avengers ya habrían aparecido en anteriores entregas de la franquicia. La versión oscura de Tony Stark recaería en Justin Hammer quien debutó en Iron Man 2 (2010); de Bruce Banner sería Emil Blönsky también conocido como Abominación, mismo que apareció en El Increíble Hulk (2008).

Por último, Hawkeye podría encontrar a su contraparte oscura en Taskmaster, quien será el antagonista principal de Black Widow. La cinta se estrenará el próximo 1 de mayo de 2020 y responderá éste y otros cuestionamientos.