Denuncian cuenta falsa del gobernador

El gobierno del estado de Puebla, alerta sobre un perfil falso en Facebook del gobernador Miguel Barbosa Huerta, con el cual están solicitando apoyo económico para apoyar a la familia de un supuesto joven que murió en la región de Tehuacán.

La dirección de Comunicación Social dio a conocer que el hecho es falso y pidió a la población no caer en ese fraude, ya que solicitan depositar dinero a la cuenta 92471349782188 de Banco Azteca, lo cual es ilegal.

En este perfil se menciona que el gobernador aportó 10 mil pesos, dinero que es para la esposa del difunto que no tiene dónde vivir ni qué comer, aunque no detallan sus nombres, por lo que el hecho no es más que un engaño.