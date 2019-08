Hombre lleno de ira asalta 6 negocios y acuchilla a 4 personas

Estados Unidos volvió a ser víctima de un hombre lleno de ira a solo unos días de haber sufrido los tiroteos de El Paso y Dayton. Esta vez los hechos ocurrieron en el sur de California, donde un hombre “lleno de ira” mató a cuatro personas con un cuchillo y asaltó media docena de negocios en la región.

De acuerdo con la prensa local, el agresor sufrió un ataque de ira en el que se lanzó a asaltar establecimientos comerciales en la ciudad de Garden Groove, para después matar a dos hombres de su propio complejo de departamentos.

La Policía respondió al llamado de emergencia y logró arrestar al sujeto de 33 años, quien estaba saliendo de una tienda 7-Eleven en la ciudad de Santa Ana. Al momento de la detención, el homicida soltó el cuchillo y una pistola que le había arrebatado a un guardia de seguridad al que acababa de ejecutar.

La corporación local informó que el hombre dejó varios escenarios del crimen, pues perpetró una serie de robos y apuñaló a varias personas. Actualmente, se encuentra bajo custodia y a la espera de una condena que, seguramente, será de varios años de prisión.

GGPD working multiple scenes with several homicides. Multiple robberies and stabbings by suspect. Suspect in custody by #GGPD at Harbor and First in Santa Ana. PIO at Puryear and Chapman in GG. #GGPD32 #homicide pic.twitter.com/62Xq8lm97n — Garden Grove Police (@GardenGrovePD) August 8, 2019