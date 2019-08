Alexis Vega despierta interés del Benfica

La sensación de estos días dentro del futbol mexicano es Alexis Vega; en realidad, la afición chiva se encargó de subirlo a una especie de “altar” después de su actuación contra Santos Laguna en la Copa MX. Su doblete en cuestión de cuatro minutos en la recta final del encuentro sirvió para que el conjunto tapatío se llevara la victoria.

Después del encuentro, el entrenador del chiverío, Tomás Boy, reveló algo que casi nadie sabía hasta el momento en torno al jugador del encuentro. Presuntamente, el entrenador del Benfica le preguntó sobre el atacante, quien despertó interés en el club de Portugal por sus condiciones y las cosas mostradas en anteriores torneos.

“Alexis Vega ya lo dije, en los juegos de pretemporada fue incluso mencionado por el entrenador del Benfica, que me preguntó cómo se llamaba y le dije que era seleccionado nacional, claro que me deja pensando, pero pensando bien y también pone a pensar a los que disputan el lugar”, indicó.

Después de su actuación en la víspera, los hinchas del Guadalajara pidieron que Alexis Vega se convirtiera en el delantero titular en el Apertura 2019. Incluso, hubo quienes dijeron estar a favor de sentar a Alan Pulido y darle chance al futbolista.

Por otro lado, Tomás Boy reiteró que Chivas está obligado, en su calidad de equipo grande, a pelear por todos los campeonatos posibles.

“Queremos jugar y ganar los dos torneos, no está mal que lo diga. Posiblemente no seamos favoritos de nadie, pero queremos ser protagonistas. No hay pretextos”, indicó.