David Leitch sobre la supuesta aparición de Keanu Reeves en 'Hobbs & Shaw'

Con el estreno de Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw (2019) se exploró una faceta de la franquicia diferente a la que Universal tenía acostumbrado a sus fanáticos con las entregas centrales de la saga automovilística, con un acercamiento más ligero, un tono más explícito de comedia y una trama centrada en menos personajes.

Precisamente al prescindir de un grupo vasto de personajes centrales, el primer spin off de Rápidos y Furiosos pudo lucir más los cameos en su metraje. Sin embargo, hubo una ausencia que decepcionó a más de uno, la supuesta aparición de Keanu Reeves.

Durante el periodo de rodaje de Hobbs & Shaw surgieron diversos rumores que aseguraban que el actor libanés aparecería de alguna manera en la cinta, situación que terminó siendo falsa. Ante esta situación, el director David Leitch respondió ante los cuestionamientos de miles de fanáticos sobre la falta de Keanu Reeves.

Primeramente, David Leitch aseveró que los cientos de rumores tenían fundamento, ya que existió un acercamiento real del equipo de producción de Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw con Keanu Reeves, sin embargo, no se llegó a un acuerdo con el protagonista de la franquicia John Wick (2014-2019).

“Hablamos con Keanu desde el principio, incluso antes de terminar el borrador. Hablamos mucho durante el rodaje, queríamos un papel importante para él, no solo un papel secundario. Cuando empezamos con todos los cameos, pensé que ya no habría espacio para Reeves. Me habría encantado tenerlo”, mencionó David Leitch en entrevista.