Warner descartó a Milo Ventimiglia como el nuevo 'Batman' por su edad

Tiempo ha transcurrido desde que se confirmara a Robert Pattinson como el nuevo Batman en la próxima cinta del personaje dirigida por Matt Reeves. Antes de eso, una extensa baraja de posibles actores se rumoraba para quedarse con el papel.

Entre ellos se encontraba Milo Ventimiglia, conocido por protagonizar la exitosa ficción televisiva de NBC This Is Us (2016-2019). Según declaraciones del actor estadounidense, antes del fichaje de Pattinson, tuvo conversaciones serias con Warner para interpretar al Hombre Murciélago.

Sin embargo, el estudio decidió prescindir de sus servicios debido a la edad del actor. De esta manera, Milo Ventimiglia relató cómo cumplía con todas las características que buscaban en un intérprete para protagonizar The Batman (2021), sin embargo, fue la juventud del solicitante lo que terminó hundiendo las negociaciones.

Así lo mencionó Ventimiglia durante una reciente entrevista con el sitio especializado Variety. Aunque el actor mencionó que le hubiese encantado personificar al superhéroe de DC Comics, también expresó que no tenía ningún resentimiento con Warner, además de comprender que, en su lugar, eligieran a un artista más joven.

“¿Que si me veo con la capa y la capucha? Por supuesto, quién no se ve interpretando a Batman. Pero fue totalmente una decisión de Warner, ellos no quisieron, me dijeron que era muy viejo para lo que estaban buscando”, mencionó Milo Ventimiglia en entrevista.

The Batman será dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson. El inicio de su rodaje está programado para inicios del próximo año, para mantener su ventana de lanzamiento para el 25 de junio de 2021.