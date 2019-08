Donald Trump carga contra medios que lo critican

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recriminó a los medios de comunicación su intento por menospreciarlo tras su visita a la ciudad de El Paso, Texas, lugar donde ocurrió un tiroteo el pasado fin de semana que dejó 22 muertos.

Vía Twitter, el mandatario estadunidense comentó que los medios trabajaron horas extra para 'menospreciarlo' durante los dos viajes que realizó hoy para visitar a heridos por dos tiroteos.

Leaving El Paso for the White House. What GREAT people I met there and in Dayton, Ohio. The Fake News worked overtime trying to disparage me and the two trips, but it just didn’t work. The love, respect & enthusiasm were there for all to see. They have been through so much. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019

Y es que el presidente Trump visitó también Ohio, lugar en donde el domingo pasado tuvo lugar otra balacera que dejó un saldo de nueve muertos. En este sentido, cientos de manifestantes se hicieron presentes para demostrar su rechazo al presidente Trump y su política migrante y de uso de armas.

Sin embargo, Trump y la Casa Blanca han refutado enérgicamente la idea de que parte de la responsabilidad por las divisiones del país recae sobre el mandatario.

The Dems new weapon is actually their old weapon, one which they never cease to use when they are down, or run out of facts, RACISM! They are truly disgusting! They even used it on Nancy Pelosi. I will be putting out a list of all people who have been so (ridiculously) accused! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019