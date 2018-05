¡Bomba electoral! Margarita Zavala renuncia a su candidatura

Cabe mencionar que, en la mayoría de los sondeos y estudios de opinión, la ex candidata tenía una intención de voto de alrededor del cuatro por ciento. De acuerdo con los analistas, la renuncia de Zavala podría influir en las próximas encuestas en favor del candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, quien recientemente ha fortalecido su llamado al voto útil.

En foros recientes, el candidato de la coailición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano tendió la mano a Zavala, tras considerar que lo más benéfico para el país sería sumar fuerzas de cara a una contienda histórica para el país.

"No voy a polemizar con ella en esta contienda, creo que sería ideal que pudiéramos sumar fuerzas en este momento (...) Ojalá tengamos la capacidad de construir un acuerdo por el bien del país (...) La tengo en muy buen concepto, y me encantaría que pudiéramos hacer equipo", llegó a declarar el ex líder nacional del blanquiazul.