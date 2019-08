No se violarán los derechos: Biestro

El presidente del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, destacó que en el estado no hay cabida para aprobar una reforma que busque limitar la libertad de manifestación como la Ley Garrote que surgió en Tabasco.

En entrevista, aclaró que la coalición “Juntos Haremos Historia” no está en contra de coartar este derecho que tienen los ciudadanos.

“Nosotros ya sufrimos ese asunto y no lo haremos, hay que ver bien en qué contexto está y si de verdad es para eso, hemos escuchado diversas posturas que no se trata de eso, incluso del propio gobernador; no estamos de acuerdo con ninguna ley que impide la libre reunión y manifestación”.