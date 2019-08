Mario Delgado garantiza cambio en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Este miércoles, el coordinador de los diputados federales del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carillo, aseguró que habrá un nuevo partido en la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Delgado Carrillo garantizó que no actuarán como el PRI y el PAN cuando eran mayoría en el Congreso haciendo leyes a su medida para que Morena retenga la presidencia de la Cámara de Diputados.

“Mi postura es respetar la ley, tenemos que demostrar que somos diferentes, que no actuamos como las otras mayorías actuaron, que siempre se agandallaban, que siempre modificaban la ley en su favor… somos demócratas convencidos y tenemos que demostrar que somos diferentes”, dijo en entrevista en el Palacio de San Lázaro.

Y es que Dolores Padierna, diputada por Morena, presentó una iniciativa de reforma al artículo 17 de la Ley Orgánica en la preserva el principio de rotar la presidencia de la Cámara entre las tres principales fuerzas parlamentarias.

Mario Delgado garantizó que Dolores Padierna tiene razón “diciendo que es una ley que se hizo para otra realidad política, donde había tres grupos parlamentarios más o menos del mismo tamaño”.

La actual ley daría oportunidad al PAN de tomar la presidencia de la Cámara para el próximo año legislativo de la LXIV Legislatura, y para el tercer año al PRI.

“A mí no me preocupa que la presidencia de la Mesa la tenga otro partido, porque eso no va a influir en el equilibrio que tenemos en la Cámara, que es una clara mayoría de Morena y una clara mayoría calificada con Morena y sus aliados”, expresó el morenista.