Kevin Feige asegura que 'Scarlet Witch' habría derrotado a 'Thanos'

Aunque la próxima Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) está repleta de producciones individuales y no hay ningún crossover anunciado por el momento, la actriz Elizabeth Olsen quien interpreta a Wanda Maximoff participará en dos de ellos.

El primero de ellos será la serie televisiva WandaVision (2021) que verá su estreno en Disney+ y traerá de vuelta a Paul Bettany en el rol del androide Visión. La segunda participación de Elizabeth Olsen sucederá en Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2021).

Ambas producciones se encargarán de ahondar en el personaje Olsen, conocida también por su alias Scarlet Witch, y explorar su máximo potencial. Sin embargo, para el presidente de Marvel Studios Kevin Feige, la heroína pudo haber vencido a Thanos durante su batalla en Avengers: Endgame (2019).

Así lo mencionó Feige durante una entrevista en la pasada San Diego Comic-Con donde confirmó que de no haber sido por la interrupción de la flota espacial de Thanos en la batalla final de Avengers: Endgame, Scarlet Witch habría superado al Titán Loco sin más inconvenientes.

WANDA HACIENDO TRIZAS A THANOS, ¡QUÉ BRUTALIDAD! #ScarletWitch

“Wanda Maximoff probablemente es quien esté cerca de los niveles superiores del poder de todos Los Vengadores. Sostengo que ella habría derribado a Thanos si no hubiera llamado a su ejército, de hecho, lo hizo como su último recurso, ya estaba acabado” mencionó Kevin Feige en entrevista.

A pesar de que Scarlet Witch es uno de los personajes más poderosos dentro del MCU, sus habilidades no se equiparan a su versión impresa, donde es notablemente superior. Sin embargo, su serie WandaVision y su rol en la secuela de Doctor Strange podría dotar a la heroína de nuevas habilidades que la acerquen más a su contraparte de Marvel Comics.

WandaVision se estrenará en Disney+ durante la primavera de 2021, por otra parte, Doctor Strange in the Multiverse of Madness tiene una fecha tentativa de estreno para el 7 de mayo de 2021. ¿Será que el personaje de Elizabeth Olsen se convierta en la más poderosa del universo Marvel?