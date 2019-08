Angelina Jolie asegura que el mundo necesita más 'mujeres malvadas'

Con un poco más de cuatro años de ausencia en la actuación, Angelina Jolie volverá a la pantalla grande para la cinta Maléfica: Dueña del Mal (2019), la cual llegará en cuestión de un par de meses a cines de todo el mundo.

Por ello, Angelina Jolie se encuentra en plena fase promocional proporcionando diversas entrevistas con motivo de su próxima cinta. En una de estas rondas de preguntas y respuestas, la también directora y productora aseguró que la moraleja de Maléfica es restituir el concepto de una mujer malvada.

Para Jolie, el mundo debería estar repleto de este tipo de individuos, pues maldad en ocasiones es mal conceptualizado, ya que a menudo se refieren a este tipo de personas porque no siguen las reglas o no encajan con los paradigmas de comportamiento.

“Desde este punto de vista, las mujeres malvadas simplemente son mujeres que están cansadas de la injusticia y el abuso. Mujeres que se niegan a seguir reglas y códigos; que no renunciarán a su voz y sus derechos. Si eso es maldad, entonces el mundo necesita más mujeres malvadas”, mencionó Jolie en entrevista con Elle.

A la par de su carrera artística, Angelina Jolie se ha destacado por su labor humanitaria, tendencia que ha estado presente en la crianza de sus seis hijos a quienes les ha inculcado que el interior de una persona y sus acciones, definen su calidad humana.

“Les digo a mis hijas que lo más importante que pueden hacer es desarrollar sus mentes. No importa lo que lleves en el exterior si tu mente no es fuerte. No hay nada más atractivo que una mujer con una voluntad independiente y sus propias opiniones”, finalizó la actriz.