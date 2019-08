Amenaza de tiroteo desata el pánico en sede de 'USA Today'

Estados Unidos vivió un fin de semana intenso y dramático por las matanzas en El Paso, Texas, y Dayton, Ohio, por lo que existe un clima de alta tensión y temor social. Las alertas se volvieron a encender este miércoles cuando se recibió una amenaza de posible ataque armado en la sede del diario USA Today.

En realidad, la amenaza incluía todo el inmueble que se encuentra localizado en los suburbios de Washington, Estados Unidos, el cual también incluye las oficinas de la editora Gannett.

De acuerdo con el sargento Greg Bedor, quien compareció ante los periodistas de CNN, los elementos armados acudieron al lugar después de recibir una llamada de alerta sobre un hombre con arma de fuego en el edificio. Por el momento, no se han presentado disparos u otros indicios de un posible ataque, precisó.

Como medida de prevención, los agentes procedieron a evacuar el lugar y llevaron a cabo un protocolo estándar de revisión. Asimismo, informaron que están buscando a cualquier persona que luzca sospechosa o que pueda ocultar un arma entre sus pertenencias.

BREAKING UPDATE: Police said they are evacuating the USA Today/Gannett building in McLean, Va. and HAVE NOT found evidence of any acts of violence or injuries. https://t.co/qu5Ss95EUP #breaking (video: @AndreaMcCarren) pic.twitter.com/EI2bw7Oc9q — WUSA9 (@wusa9) August 7, 2019