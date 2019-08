QUÉPASA: Joven con cáncer lucha por no separarse de sus mascotas

La historia del usuario Felipe Carpy ha conmovido a todos en las redes sociales. Se trata de la lucha de un joven con cáncer por no separarse de sus mascotas, a quienes considera parte de su familia porque lo han acompañado en momentos muy importantes de su vida.

Felipe tuvo que vender todas sus cosas para poder pagar el tratamiento contra el cáncer; se ha quedado sin dinero y, al mismo tiempo, sin trabajo. Ahora se ve en la necesidad de regresar a la ciudad de Puebla desde Monterrey, Nuevo León, pero su gran preocupación atraviesa por lo que pasará con sus mascotas.

El joven no puede emprender el viaje en camión porque resulta demasiado cansado y fatigante por su condición, por lo que espera tomar un avión rumbo a Puebla. Sin embargo, el costo por trasladar a sus amigos, un ave bautizada como Rocko y un conejo llamado Orejas, es demasiado elevado ya que ronda alrededor de los 28 mil pesos.

“Querido Aeroméxico ellos son rocko y orejas muchos piensan que yo los rescaté a ellos pero la verdad es que fue al revés, me salvaron de vivir solo en una ciudad donde no conocía a nadie, ahora me quedo sin trabajo y debo regresar a Puebla”, escribió.