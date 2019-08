Taika Waititi responde a los detractores de 'Thor: Love and Thunder'

La idea de modificar la identidad de Thor de un Chris Hemsworth quien ha sabido hacerse con el personaje a lo largo de ocho años, además de pasar a través de sus buenos y malos momentos, a una Natalie Portman que lleva siete años ausente de Marvel y que no salió en los mejores términos de la compañía, no convenció a los fanáticos asiduos del personaje.

Para muchos seguidores, la incorporación de Natalie Portman como la nueva versión de Thor es una imposición de la compañía para añadir elementos inclusivos a la franquicia. Sin embargo, muchos omiten que esta trama ha sido explorada en los impresos de Marvel Comics.

Los que atacan al director de Thor: Love and Thunder (2021), quien también se encargó de su antecesora Thor: Ragnarok (2017), Taika Waititi, critican su uso supuestamente desmedido de comedia, por ello, esperan que la cuarta entrega del Dios del Trueno no contenga el mismo tono satírico.

De esta manera, Waititi ha contestado con su característico humor a los internautas que le auguran fracaso con Thor: Love and Thunder, así como a la ganadora del Premio Oscar, Natalie Portman, por la encomienda que ha decidido aceptar al interpretar a la versión femenina de Thor.

There, there. You'll get over it when you realise you don't know what you want until I give it to you. — Taika Waititi (@TaikaWaititi) 26 de julio de 2019