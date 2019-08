Animadores de 'El Rey León' original sobre la versión de Jon Favreau

Si bien la nueva adaptación cinematográfica de El Rey León (2019) ha resultado en un éxito financiero, no ha tenido el mismo desempeño con la crítica especializada. El motivo principal para este desparecer ha sido el umbral entre el realismo y la ausencia de expresiones de sus personajes.

Ante esto, diversos animadores que trabajaron en la cinta animada original de El Rey León (1994) se han caracterizado por evitar sus opiniones al respecto, aseverando que no hay nada que mencionar. Sin embargo, existen algunos que han mostrado apertura y emitido lo que piensan sobre la nueva versión de Jon Favreau.

Estas declaraciones fueron recopiladas por el medio HuffPost, donde aseveraron que el único motivo de Disney para reinventar el clásico animado era la cuestión monetaria. Además, no se incluyó a ningún artista que trabajó en la película animada, tampoco hubo consulta de opiniones, asesoría creativa o llamada por puro profesionalismo.

Por otra parte, el animador Alexander Williams supone que el desparecer de sus compañeros es tomarse personal la decisión de una compañía multinacional que contiene miles de propiedades intelectuales, las cuales le pertenecen.

“Cuando trabajas en una película de Disney, no te pertenece. Ellos pueden hacer lo que quieran con sus historias. En ciertos aspectos, es una versión plano por plano de la animación, por lo tanto, no me molesta porque creo que se han mantenido fieles al espíritu de la original”, dijo Williams al respecto.