Asesor de Claudia Rivera le fractura la nariz a automovilista

Israel Bravo Moreno, asesor en materia de Protección Civil de la presidenta municipal de Puebla Claudia Rivera Vivanco, le rompió la nariz a un automovilista en el Centro Histórico.

Los hechos se registraron este martes a un costado de La Catedral, cuando tras un percance vial los tripulantes de una camioneta -GMC negra, con placas de Puebla UAA-56-13- se bajaron y golpearon a Efrén Tamariz, quien ofreció disculpas por el incidente.

Sin mediar palabras le lanzaron de golpes y lo amenazaron diciéndole que eran del Cartel Jalisco Nueva Generación, posteriormente ante la presencia de la policía confesaron que trabajaban en el Ayuntamiento de Puebla.

El afectado subió a sus redes sociales la narración de lo que sufrió por parte de estos sujetos que mostraron abuso de poder.

Se sabe que Israel Bravo, apodado “El Lagarto”, dice ser Licenciado en Derecho y consultor en Protección Civil; trabajaba para el estadio de futbol Cuauhtémoc y actualmente se encarga de las brigadas internas de Protección Civil del Auditorio Metropolitano y el estadio de béisbol de Los Pericos.

Efrén Tamariz acudió a presentar la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado; los responsables fueron detenidos.

Por un percance vial, está persona me agredio presumiendo que no sabía con quien me metía. pic.twitter.com/eBjH5gn7XX — Efrén Tamariz (@efrentamariz) August 6, 2019