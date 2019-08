¿Qué dijo AMLO sobre el #LonganizaGate?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no pasó de largo este martes ante la polémica que se desató en redes sociales, después de que los opositores acusaron al gobierno de gastar hasta 16 mil pesos en un kilogramos de longaniza.

El mandatario mexicano utilizó la conferencia de prensa para rechazar tajantemente que la Presidencia haya gastado dinero en “alimentos onerosos”; afirmó en tono irónico que a él ni siquiera le gusta el “chorizo, ni la moronga azul”, ya que prefiere comer butifarra de Jalpa de Méndez, Tabasco.

López Obrador llamó a la población a no creerse los engaños de quienes no están conformes con su gobierno, ya que si hay algo que lo molesta es, precisamente, que lo comparen con aquellos que estaban al frente en las administraciones pasadas.

“Ayer salió que aquí en Presidente íbamos a comprar chorizos de no sé cuánto, yo no como chorizo, es alimento muy bueno, es extraordinario, son más de la butifarra de allá de Jalpa, tampoco me gusta la moronga azul (…) [No me comparen con los de las pasadas administraciones] porque eso sí calienta”, expresó.