QUÉPASA: Kevin Berlín, oro en Panamericanos se hace viral tras aceptar que es 'flojo'

Kevin Berlín, un joven de apenas 18 años, hizo historia al conseguir medalla de oro desde la plataforma de diez metros en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Este excelente resultado, que llenó de orgullo al país, le dio su boleto directo a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Durante la mañana de este martes, el juvenil se volvió tendencia nacional bajo el hashtag #TodosSomosKevin, pero esto se debió a sus declaraciones después del triunfo donde aceptó que está harto de que digan que “si eres flojo” no puedes lograr nada.

Kevin dijo nunca soñó estar en Tokio 2020, aunque sí pensaba en cómo sería estar en unos Juegos Olímpicos. Fue entonces cuando criticó que se diga que si eres una persona floja no puedes ganar o destacar en nada.

“[No soñaba con estar en Tokio] por cosas que me decían, de que ‘tú no puedes, solo ganas por suerte, o que eres muy flojo’ Y la verdad es que yo no sé por qué dicen que si eres flojo no puedes lograr algo, Yo creo que la verdad si soy flojo (…) en que me tienen que estar arreando y me tienen que estar diciendo ‘tienes que hacer esto’”, comentó.