QUÉPASA: Estalla el #LonganizaGate, la 'fake news' sobre la 'lujosa' despensa del gobierno

Durante la tarde del lunes, comenzó a circular en redes sociales la información del Programa Anual de Adquisiciones después de una publicación del senador Julien Rementenria. En las imágenes divulgadas todo parecía apuntar a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador gastó hasta 335 mil pesos en la compra de longaniza.

Los datos eran exorbitantes, pues se hacía mención de costos elevados sobre productos como jamón de pavo, a un costo de tres mil 13 pesos, una caja de cerillos con 200 a mil 296.51 pesos y una lata de refresco a 336.30 pesos, en lo que fue señalado como una “despensa de lujo”.

Fue así como estalló el llamado #LoganizaGate en las redes sociales, donde varios usuarios mostraron su enojo con la administración pública. Algunos llegaron a compararlo el #ToallaGate de Vicente Fox.

Sin embargo, pronto quedó demostrado que se trató de información malinterpretada, debido a que los documentos divulgados que motivaron el escándalo en las plataformas digitales no son facturas de compra sino procesos de licitación. De esta manera, solo se alza como un estimado presupuestado y no como gastos ejercidos por el Gobierno de la República.

De acuerdo con Jael Hernández Hernández, director general de recursos materiales y servicios generales de la Presidencia de la República, se trata de un presupuesto que puede ser modificado o cancelado, además de rechazar que sean recursos ejercidos.

“Lo anterior no indica que la información contenida en el Programa no es propiamente el presupuesto que se ejerce y justifica, de cada contratación que ha realizado la Oficina de la Presidencia (…) Por lo anterior, se anexa un comparativo en archivo Excel, de los conceptos programados en el mes de enero y ejercidos hasta el mes de agosto, en el que se podrá visualizar la disminución del ejercicio del gasto por concepto y partida presupuestal. Cabe mencionar que los conceptos no relacionados, suponen gastos de los cuales no se ha realizado contratación ni gasto alguno”, indicó a través de un comunicado firmado.