VIDEO: Alejandro Bedoya pide fin de violencia en Estados Unidos

Las dos balaceras que tuvieron lugar en Estados Unidos este fin de semana, en Texas y Ohio, han hecho eco no solo en el ambiente político y social, sinos también el artístico y deportivos.

En este sentido, el futbolista estadounidense Alejandro Bedoya del Philadelphia Union sorprendió con una celebración poco usual luego de abrir el marcador contra el DC United.

Y es que al marcar el primer gol del duelo, el ex seleccionado de las Barras y las Estrellas tomó el micrófono y mando un mensaje al Congreso de Estados Unidos para poner fin contra la violencia.

'Congress do something now! End gun violence' ??



Philadelphia Union captain Alejandro Bedoya had a message for U.S. Congress after scoring against D.C. United. #MLS #DCUvPHIpic.twitter.com/RtybZK9dwI — Goal (@goal) August 5, 2019