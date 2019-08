Alfredo Adame asegura que su pelea con Carlos Trejo no se ha cancelado

El pasado viernes 2 de agosto, la pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame mantenía su fecha prevista para realizarse, sin embargo, el conductor de televisión no se presentó alegando que existía una restricción legal para llevarse a cabo.

Posteriormente, Alfredo Adame se presentó en el programa televisivo a De Primera Mano en donde justificó su ausencia, así como otros asuntos que surgieron a raíz de no presentarse en el recinto del encuentro.

Su negativa ante el evento deportivo generó diversas especulaciones sobre la supuesta cancelación de la pelea, situación que Adame desmintió totalmente. De esta manera, la pelea no se canceló, solamente se pospuso.

Durante la entrevista realizada por los conductores de Imagen Televisión, diversos temas salieron a raíz de la pelea. Durante el programa televisivo, Alfredo Adame expone diversas de las supuestas acciones fuera de la ley por parte de Carlos Trejo.

Adame prosiguió argumentando su negativa por cuestiones de salud, ya que el médico que está tratando su herida le prohibió explícitamente que no podría realizar deportes de contacto mientras pasa su periodo de reposo.

Por su parte, Carlos Trejo desafió al actor para realizar el encuentro en las tres próximas semanas, sino no consideraría realizar la pelea posteriormente. Tanto el recinto, como la organizadora de eventos registró una pérdida significativa de recursos por la posposición del evento.

No se ha confirmado una nueva fecha tentativa para la supuesta pelea, pero teniendo en cuenta el periodo mencionado por Trejo, el encuentro no debería pasar más allá del actual mes de agosto. Por el momento, el conflicto mediático no cesa y ambos involucrados continúan atacándose el uno al otro.