Sin defunciones por dengue en Puebla

Hasta el momento no se ha registrado ninguna defunción ocasionada por el virus del dengue, reportó Jorge Humberto Uribe Téllez, secretario de Salud, quien informó que el gobierno del Estado está enviando brigadas de control larvario al municipio de Ayotoxco de Guerrero, a fin de erradicar los criaderos del mosco transmisor de esta enfermedad.



Esta cuadrilla estará integrada por 100 personas aproximadamente y permanecerá 10 días en el municipio, para que la población reciba orientación y capacitación a fin de continuar con el combate a este virus.



De abril a la fecha, se tienen identificados 217 casos confirmados, la mayoría de ellos registrados en el municipio ya mencionado, así como en Pantepec y Coxcatlán, en donde el fin de semana también se enviarán brigadas, las cuales estarán acompañadas por médicos y enfermeras y personal de promoción a la salud.





Uribe Téllez precisó que en las Jurisdicciones Sanitarias de Tehuacán, Izúcar de Matamoros y de Acatlán, se reportan 10 casos, 11 y uno, respectivamente.



En conferencia de prensa, el secretario de Salud aclaró que el dengue es una enfermedad que se presenta año con año y no es exclusiva de Puebla, ya que se registra en todo el país.



Puntualizó que se transmite a través de la picadura de un mosquito, cuya reproducción se incrementa durante la temporada de lluvias. Este insecto se reproduce en agua estancada, por lo que hizo un llamado a la población a no tener depósitos del líquido abiertos y en caso de tenerlos, taparlos y lavarlos continuamente.



El secretario de Salud Uribe Téllez destacó que la población juega un papel importante para reducir la probabilidad de exposición y transmisión del virus, por lo que solicitó su participación para realizar acciones de prevención en casa, escuela, comunidad y trabajo.



El dengue se caracteriza por el registro de fiebre, dolores articulares, musculares y de cabeza, incluso en algunos casos se pueden presentar erupciones en la piel, sin embargo, estos síntomas también se presentan en otras enfermedades, de tal suerte que pidió a la población, primero, no automedicarse y posteriormente acudir a alguna unidad de salud del Estado para que les realicen los estudios correspondientes.



El funcionario recomendó a la población evitar la exposición de algunas partes del cuerpo, con la finalidad de evitar las picaduras del mosquito transmisor, sugiriendo la utilización de pantalones y camisas de manga larga.



En su intervención, la doctora Virginia Vital Yep, jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles, explicó que las brigadas harán un control del mosco a través de la aplicación de un insecticida en el agua para eliminar las formas larvarias del insecto.



“Lo que solicitamos es tener más cuidado con las edades más vulnerables. Generalmente los niños y los mayores de 60 años, son la población que no solo para dengue, sino para la mayoría de padecimientos, por sus propias condiciones inmunológicas y fisiológicas, pueden complicarse ante cualquier patología”, destacó Vital Yep.



Por último, informó que actualmente en el Estado no se tiene identificado casos de zika ni de chikungunya.